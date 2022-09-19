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    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu...

    Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olan Mine Tugay, dekolteli elbisesiyle ilgi odağı oldu.
    • 19.09.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:37
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    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu...

    44 yaşındaki Mine Tugay, bir zamanların sevilen dizisi Medcezir ile dikkatleri üzerine çekti.

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmaya başlayan Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı yapımlarda da yer alarak ekranların sevilen yüzü oldu.

    Son olarak Gülümse Kaderine isimli dizi ile ekran karşısına geçen ancak 5. bölümde dizinin final vermesiyle üzülen Mine, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

    Rol aldığı diziler kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, son pozuyla genç kızlara taş çıkarttı.

    Siyah derin yırtmaçlı elbise giyen başarılı isim, takipçilerinden tam not aldı.

    İşte, Mine Tugay'ın son paylaşımı...

    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu... #1

    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu... #2

    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu... #3

    Mine Tugay derin yırtmaçlı elbise giydi! Bacak dekoltesi olay oldu... #4


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