Mine Tugay havuz başında poz verdi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu... Mine Tugay'ın Instagram pozları beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

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Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay her paylaşımı ile gündeme geliyor.

2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay daha sonra birçok dizi ve filmde rol alarak popülerliğini artırdı.

Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan Mine Tugay paylaştığı son kareler ile beğeni topladı.

Havuz başı pozları beğeni topladı

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından paylaştığı havuz başı pozları ile dikkat çekti. Mine Tugay'ın o pozları yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu havuz başında çektiği kareleri sosyal medya hesabından "Biraz güneş çıkmış. Alerjimiz de olsa önlemlerimizi alıp kendisine bir merhaba deriz" notuyla paylaştı.

İşte Mine Tugay'ın havuz başı pozları..