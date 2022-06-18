Mine Tugay kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu, gören gözlerini alamadı! 'İlah mısın silah mı?'

Mine Tugay kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu, gören gözlerini alamadı! 'İlah mısın silah mı?'

Başarılı oyuncu Mine Tugay, güzelliğini sosyal medya üzerinden sergilemeye devam ediyor. Herkesin aklını başından alan oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu.

Medcezir, Paramparça ve Çilek Kokusu gibi sayısız projede yer alan Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Mine, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu.

Sayısız tiyatro ve sinema filminde yer alan oyuncu, son olarak Gülümse Kaderine ile seyirci karşısına çıktı.

Bu dizide umduğu başarıyı bulamayan ve kısa süre içerisinde projesi sona eren Tugay, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşuyor.

Sosyal medyadan paylaştığı pozlarla olay olan Tugay, hayranlarının çok sayıda beğenisini ve övgü dolu yorumlarını alıyor.

Özel hayatından ziyade kariyeri ile gündem olan oyuncu, saçları ve kendine has havasıyla Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyor.

Son olarak sosyal medya hesabından yırtmaçlı elbisesi ile bir pozunu yayınlayan Tugay, hayranlarını mest etmeyi başardı.

Mine Tugay'ın güzelliği

Güzelliği ile birçok kişinin hayran olduğu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle akılları baştan almaya devam ediyor.

Kendine has tavrı ile herkesin kalbinde taht kuran oyuncu, son paylaştığı pozlarla görenleri büyüledi ve binlerce yorum aldı.

Mine Tugay'a, "İlah mısın silah mı?", "Hastayım sana" gibi yorumlar yapıldı.