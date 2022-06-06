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    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! 'Evlen benimle aşk kadın'

    Son olarak Gülümse Kaderine dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, güneşlenirken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. 43 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 16:09
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    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! 'Evlen benimle aşk kadın'

    Gülbeyaz, Aliye, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Mine Tugay, kariyeri kadar güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

    Medcezir dizisinde hayat verdiği Ender Serezli karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, son zamanlarda özellikle cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Gülümse Kaderine dizisiyle setlere geri dönen Mine Tugay, dizide hayat verdiği Neval karakteriyle beğeni topladı.

    Ancak performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakan Tugay'ın ekran macerası kısa sürdü.

    Dizisi erken final yapan 43 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor.

    Kızıl saçları ve fit haliyle kendine hayran bırakan oyuncu, pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

    Güneşlenirken poz verdi

    Yıllar içerisinde güzelliğine güzellik katan Mine Tugay, mayokinisiyle güneşlenirken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

    Doğal güzelliğini gözler önüne seren Tugay'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    43 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen güzel oyuncuya, ''Evlen benimle aşk kadın'', ''Of of bu nasıl bir güzellik'', ''Çok seksisin'', ''Peri kızı'' gibi yorumlar yapıldı.

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #1

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #2

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #3

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #4

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #5

    Mine Tugay mayokini giydi, sere serpe uzanıp güneşlendi! Evlen benimle aşk kadın #6


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