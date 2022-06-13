Mine Tugay mayosuyla güneşlendi, sosyal medya yıkıldı! 'Sen varken güneşe gerek yok güzelim'

Güzelliği ve sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla herkesin aklını başından alan Mine Tugay, mayosuyla güneşlenmeye çıktı. Tugay'ın pozlarına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri sayesinde tanındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Tugay, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan Tugay'ın asıl çıkışı Medcezir sayesinde oldu.

Medcezir dizisi sayesinde büyük bir kitleye ulaşan Mine Tugay, son dizisi Gülümse Kaderine'de umduğunu bulamadı.

Dizinin erken final yapmasının ardından sosyal medya üzerinden takipçileriyle buluşan Tugay, birbirinden güzel pozlarını yayınlıyor.

Sosyal medyanın en fazla gündemde kalan ve fotoğrafları beğenilen ismi olan Tugay, mayolu bir paylaşım yaptı.

Güneş banyosu yapan ve güzelliğini sergileyen Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağdı.

Mine Tugay'a övgü dolu sözler

Düzgün fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çeken Mine Tugay'ın son paylaştığı cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

Mine Tugay'ın "Hafta sonu yağmurlu mu?" sözleriyle yaptığı mayolu paylaşımlarının altına takipçilerinden bazıları, "Sen varken güneş açmasına gerek yok" şeklinde yorumlarda bulundu.

Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.