Mine Tugay mini elbisesiyle bacak bacak üstüne attı, frikik vermeye ramak kaldı! 'Allah özene bezene yaratmış'

Gülümse Kaderine dizisinde rol alan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti. Gece mavisi yırtmaçlı elbisesiyle poz veren güzel oyuncu, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Oyunculuğa Gülbeyaz dizisiyle başlayan Mine Tugay; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi gibi yapımlarda yer aldı.

Medcezir dizisinde hayat verdiği "Ender Serezli" karakteriyle büyük bir üne kavuşan Mine Tugay, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Yer aldığı sayısız projenin yanı sıra güzelliğiyle de herkesin ilgisini üzerine çeken Tugay, uzun bir aranın ardından setlere döndü.

Fox TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren Tugay, performansıyla kendine hayran bırakıyor.

Kızıl saçları ve fit haliyle beğeni toplayan güzel oyuncu, sık sık cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Genç kızlara taş çıkaran kusursuz bir fiziğe sahip olan oyuncu, son paylaşımıyla da görenlerin aklını aldı.

Mini elbisesiyle poz verdi

43 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Mine Tugay, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Yırtmaçlı gece mavisi elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz veren Tugay, takipçilerini mest etti.

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Tugay'ın cesur karesine beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları, güzel ismin fotoğrafına, "Hala taş gibi'', ''41 kere Maşallah'', ''Yıllar geçiyor ama hiç yaşlanmıyor'' ''Türkiye'nin en seksi kadını'', ''Allah özene bezene yaratmış'' yorumlarında bulundu.