Mine Tugay mini elbisesiyle bahçeye çıkınca... 'Soluksuz cama koştum!'

Güzelliği ile gündemden düşmeyen Mine Tugay, çiçekli mini elbisesi ile sosyal meedyayı salladı. Şu sıralar ekranda olmayan güzel isim, herkesi büyüledi.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile dikkati çekiyor.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınan Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde başrolü çekti.

2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde rol alan oyuncu, son olarak ise Gülümse Kaderine isimli projede oynadı.

Dizisi 5. bölümde final yapan ve yeniden geri döndüğü ekranlara ara vermek zorunda kalan Mine, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini unutturmuyor.

Güzelliğiyle herkesin beğendiği önemli bir isim olan Mine, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile yine büyüledi.

Çiçekli elbisesi ile yazın tadını çıkaran Mine Tugay, kusursuz fiziği ile adeta şov yaptı.

Mine Tugay'ın çiçekli elbisesi ve güzelliği

Mine Tugay, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta kendisiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, en son mini elbiseli balkon pozuyla göz kamaştırdı.

Mine Tugay'ın cesur pozu dikkat çekerken, 43 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü herkesi büyüledi.

Tugay'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan hayranları, "Bu ne güzellik", "Soluğu camda aldım" , "Mine sen başkasın" , "Olaysın", "Bu camiada teksin" gibi yorumlar geldi.