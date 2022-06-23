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    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı...

    Güzelliği ile dikkati çeken Mine Tugay'ın son pozu, sosyal medyayı salladı. Mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Tugay, görenlerin aklını başından aldı.
    • 23.06.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:37
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    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı...

    28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

    1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanındı.

    Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans programına devam ederken Aşk Her Yaşta ve Aliye adlı dizilerde yer alan Tugay, güzelliğiyle ilgi çeken isimlerin başında geliyor.

    Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça projelerinde yer alan Tugay; Medcezir sayesinde ününe ün katmayı başardı.

    Son olarak Gülümse Kaderine isimli dizide oynayan ancak umduğunu bulamayan Mine Tugay, sosyal medyada gündem oluyor.

    Paylaştığı pozlarla dikkati çeken ve haberlere konu olan Tugay, fiziği ile takipçilerinden tam not aldı.

    Herkesin beğendiği fotoğraflar sayesinde övgü dolu yorumlar alan Tugay, yazın tadını çıkarıyor..

    Mine Tugay'ın güzelliği

    Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

    43 yaşında fitliği ve güzelliğiyle dikkati çeken isimden bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.

    Yeşillikler içerisinde siyah elbisesiyle poz veren ünlü isim, spor yaparken çekildiği anları da yine takipçileriyle paylaştı.

    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı... #1

    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı... #2

    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı... #3

    Mine Tugay minicik elbisesiyle yeşillikler arasında! Gören tek bir yere baktı... #4


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