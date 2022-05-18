Mine Tugay sere serpe yere uzanıp poz verdi, mini elbisesiyle görenlerin aklını aldı! 'Tanrı kadını yarattı'

Şimdilerde Gülümse Kaderine dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini elbisesiyle merdivenlere uzanıp poz veren Tugay'a beğeni ve yorum yağdı.

Sayısız projede rol alan Mine Tugay, Medcezir dizisinde hayat verdiği Ender Serezli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, bir süre ekranlarda yer almadı.

Uzun bir aranın ardından setlere dönen Mine Tugay, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde rol alıyor.

Dizide Neval karakterine hayat veren Tugay, performansının yanı sıra kusursuz güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Kızıl saçları ve fit haliyle dikkati çeken Tugay, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da beğeni topladı.

Merdivene uzanıp poz verdi

43 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Mine Tugay, beyaz mini elbisesiyle sere serpe merdivene uzanıp poz verdi.

Çekildiği kareyi 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Tugay'a beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliği dillere destan olan ünlü oyuncuya, "Yakıyorsunuz ortalığı hanımefendi'', ''Bu kadar da güzel olunmaz ki'', ''Tanrı kadını yarattı'' yorumlar yapıldı.