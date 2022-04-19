Mine Tugay ve Bahar Şahin'li Gülümse Kaderine'nin yayın günü belli oldu! 'Yetimlerin hikayesi'

Mine Tugay ve Bahar Şahin'li Gülümse Kaderine'nin yayın günü belli oldu! 'Yetimlerin hikayesi'

Fox TV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Gülümse Kaderine'nin yayın tarihi belli oldu. Sevilen isimleri buluşturan yapım, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Fox TV, reyting savaşını kızıştıracak bir yapımı daha ekranlara taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı Gülümse Kaderine dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Adı ilk önce ''Masum ve Güzel'' olarak duyurulan ancak daha sonra Gülümse Kaderine olarak değiştirilen Avşar Film imzalı dizinin başrollerinde Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Ertuğrul Postoğlu, Mine Tugay, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen, Doğan Bayraktar yer alıyor.

Gülümse Kaderine, yetimhanede büyüyen iki genç kızın hikayesini ekranlara taşıyacak.

27 Nisan'da yayında

Gülümse Kaderine dizisi, yayın hayatına 27 Nisan Çarşamba günü Fox TV ekranlarında başlıyor.

İddialı yapım, çarşamba akşamları Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Sadakatsiz ve Oğlum dizilerine karşı yarışacak.

Gülümse Kaderine Fragman VİDEO

Gülümse Kaderine dizi konusu

“Gülümse Kaderine” dizisinde; Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır.

Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir.

Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar.

Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor. Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı.