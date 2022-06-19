Mine Tugay'dan yeni pozlar! Gözler tek bir yere odaklandı...'O dövme gerçek mi'

Tatilden paylaşım yapan Mine Tugay, tulumlu kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Tugay'ın dövmeleri ise dikkat çekti.

Son olarak "Gülümse Kaderine" dizisinde rol alan Mine Tugay, yazın tadını çıkartıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, tatilden paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.

1997 yılından bu yana ekranlarda olan Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillerde.

43 yaşındaki Mine Tugay, cesur ve iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini alıyor.

Mine Tugay'dan tatil pozları

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Mine Tugay, sırt dekolteli tulumuyla dikkat çekti.

Sırtı dönük poz veren Tugay, dekoltesinden görünen belindeki dövmesi ile takipçilerini şaşırttı.

Göğüs altında da dövmesi olan güzel oyuncu, o karelerini takipçileriyle paylaştı.