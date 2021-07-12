Mine Tugay'dan yıllar sonra Medcezir itirafı! Aforoz edildim...

Mine Tugay sosyal medya üzerinden gelen soruları cevapladı. Takipçilerinin Medcezir dizsiyle ilgili sorularını es geçmeyen Tugay, yaptığı itiraf ile şaşırttı. Peki, Mine Tugay ne dedi?

2013 ile 2015 yılları arasında yayınlanan başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Medcezir dizisi, yayınladığı dönem yoğun ilgi gördü.

Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

Reyting sıralamasında birinci gelen dizide 'Ender' karakterini canlandıran Mine Tugay, kısa bir süre oynadıktan sonra diziden ayrıldı.

Tugay'ın diziden ayrılması o dönem hayranlarını üzerken, neden final sahnesinde yer almadığı ise yıllar sonra belli oldu.

Tugay takipçisinin, "Dizinin finalindeki dans sahnesinde olmalıydınız." yorumuna verdiği cevap ile şaşırttı.

MİNE TUGAY, MEDCEZİR'İN FİNALİNE NEDEN KATILMADI?

Mine Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıkladı.

Diziden ayrılmasıyla ilgili "bir nevi aforoz" diyen Tugay'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.

"BEN AYRILMADIM"

Mine Tugay, sözlerine "kötü tecrübeler..." diyerek devam etti. Tugay, "Ben ayrılmadım. Final yemeğinde bir şekilde duydum karakterin öldürüleceğini. Bütün yaz da bununla ilgili bilgi verilmedi bana." dedi.