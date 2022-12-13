Mini eteğiyle nefes kesti! La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero cesur pozlarıyla mest etti!

Mini eteğiyle nefes kesti! La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero cesur pozlarıyla mest etti!

La Casa De Papel isimli dizide oynadığı Tokyo rolü ile ünlenen Ursula Corbero'nun cesur pozlarına beğeni yağdı..

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan La Casa De Papel isimli İspanyol dizisinde oynadığı Tokyo karakteri ile hafızalarda yer edinen dünyaca ünlü oyuncu Ursula Corbero cesur pozları ile adından söz ettiriyor.

Ursula Corbero sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 23 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan ünlü oyuncunun her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor.

La Casa De Papel yayınlandığı dönemde dizinin en sevilen oyuncuları arasında olmayı başaran güzel oyuncu yıllar içinde şöhretini artırdı.

Farklı projelerde de rol alan Ursula Corbero birçok dizi ve filmde rol aldı. Ursula Corbero oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

11 Ağustos 1989 yılında İspanya'da dünyaya gelen oyuncunun son instagram paylaşımları büyük beğeni topladı.

İşte Ursula Corbero'nun cesur pozları..



