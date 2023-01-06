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    Mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den iddialı pozlar..

    Suudia Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinden cesur paylaşım..
    • 06.01.2023 - 12:17
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    Mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den iddialı pozlar..

    Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

    Son dönemin en çok konuşulan transferine imza atan Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan'a nasıl ayak uyduracağı merak uyandırırken sevgilisinin instagram pozları dikkat çekti.

    Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

    Birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alan Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, bu kez Arabistan'da verdiği pozlar ile gündeme geldi.

    İşte Georgina Rodriguez'in son instagram paylaşımı..

    Mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! Ronaldo nun sevgilisi Georgina Rodriguez den iddialı pozlar.. #1

    Mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! Ronaldo nun sevgilisi Georgina Rodriguez den iddialı pozlar.. #2

    Mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! Ronaldo nun sevgilisi Georgina Rodriguez den iddialı pozlar.. #3


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