Mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarıyla tanımayabilirsiniz! 'İsyan' parçasıyla akıllara kazınmıştı...

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve söylediği İsyan şarkısı ile akıllara kazınan Ayda Mosarraf'ın yıllar sonraki hali dikkati çekti. Başarılı ve genç ismin cesur pozları, görenleri mest etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunumunu üstlendiği O Ses Türkiye yarışması, devam ediyor.

Geçen zaman içerisinde birbirinden yetenekli isimleri ağırlayan yarışma, izleyenlerin kulaklarının pasını siliyor.

Yarışmaya katılan ve en güzel şarkıları seslendirerek birinci olmaya çalışan bazı isimler ise unutulmuyor.

Birinci olamayan ama buna rağmen sesiyle gündeme gelen isimlerden olan Ayda, İsyan şarkısı ile akıllara kazındı.

Seslendirdiği İsyan şarkısı sayesinde herkesin beğenisini kazanan genç yetenek, yarışmada birinci olamadı.

Ayda yarışmadan birinci olamadan elendi ancak buna rağmen İsyan şarkısı ile uzun süre gündemde kaldı.

AYDA'NIN SON HALİ

Şarkı söylemeye 10 yaşında başlayan Ayda Mosharraf, 2011'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak o dönem Hülya Avşar tarafından elendi.

2012'de yeniden O Ses Türkiye'ye katılan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Mosharraf, yeniden elendi. Elendikten sonra Yok Böyle Dans yarışmasının orkestrasında 3 hafta şarkı söyledi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 88 bin takipçisi olan Ayda'nın son hali ise dikkati çekti. Tarzı ve makyajıyla da beğenilen ismin, değişimi ve cesur pozları gündem oldu.