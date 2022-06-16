Mini şortuyla şezlonga uzanan Hande Erçel'i görenin nutku tutuldu! Güneş banyosuna doydu

Güzelliği ile hem yurt içi hem de yurt dışından dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, son pozlarıyla yine herkesin aklını başından almayı başardı.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.

212'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılan Hande Erçel, buradan ikinci olarak ayrıldı.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu, ekranlara hızlı bir giriş yaptı.

Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat'ı oynayan Erçel, bu rolü sayesinde a En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat veren oyuncu, bu sayede popülaritesini artırdı.

Meslek hayatı dışında özel hayatıyla sıklıkla gündem olan oyuncu, TRT 1'de Halka dizisinde oynadığı sırada annesi Aylin Erçel'i kanserden dolayı kaybetti.

Bu kaybedişten sonra işine daha sıkı sarılan Erçel, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyor.

Sosyal medya paylaşımları olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Hande Erçel'in milyonları aşan bir takipçi kitlesi var.

Paylaştığı kareler ile herkesin dikkatini çeken ünlü isim, binlerce yorum ve binlerce beğeni alıyor.

Son olarak adı Kaan Yıldırım ile anılan ancak şu sıralar kalbi boş olan Erçel'in hayranları, bu güzellikle aşkta şansız olmasına üzülüyor.

Güzelliğini yaptığı bakım ve sporla taçlandıran Hande Erçel, paylaşımlarına hız kesmeden devam edecek gibi duruyor.