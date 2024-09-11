Minik Cadı filminin minik yıldızı ortaya çıktı! Şimdilerde 55 yaşında... Tek solukta izlenilen eski filmler arasında yer alan Minik Cadı’nın sarışın güzeli ortaya çıktı. Şimdilerde 55 yaşında olan minik yıldız görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi

Yayınlandığı dönemlerde tek solukta izlenen yapımlar arasında olan Minik Cadı filmi oyuncularının değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde başrolü oynayan ve “Esta piti piti” ile hafızalara kazınan minik yıldız, meğer hepimizin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı.

Hulusi Kentmen, Şener Şen, Adile Naşit ve Belkıs Dilligil gibi yeşilçamın usta oyuncularıyla birlikte rol alan çocuk yıldız şimdilerde 55 yaşında birçok dizide ve filmde yer alan bir yıldız.

BAKIN SARIŞIN MİNİK YILDIZ KİMMİŞ...

Minik Cadı filmiyle oyunculuk kariyerine adım atan minik yıldız, Dudaktan Kalbe, Çılgın Bediş, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Eltiler ve Avrupa Yakası gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu meğer Çiçek Dilligilmiş.

Şimdilerde 55 yaşında olan Dilligil verdiği kilolarla da gündeme gelmiş ve güzelliğiyle gündemde adından bahsettirmişti.