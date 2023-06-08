Minik Osman artık delikanlı! Emir Berke Zincidi'nin son hali şoke etti..."Bu kadar büyümüş olamazsın" Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, delikanlı oldu.

2010-2013 yılları arasına damga vuran aile dramı dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, seyircilerde derin bir iz bıraktı.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine damga vuran isimlerden biri de Emir Berke Zincidi oldu.

"Osman" karakteriyle seyircinin kalbine damga vuran Emir Berke Zincidi, minik ama yetenekli halleriyle hayran bıraktı.

Küçük Osman, şimdilerde 18 yaşında...

Koca delikanlı oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin akabinde Küçük Ağa dizisinde rol alan Zincidi, ekranlara mola verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son haliyle dikkat çekti.

Boyu uzayan ve ergenliğe giren Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte şimdiki hali...