Minik Talia annesini aratmadı! Ceyda Ateş'in güzeller güzeli kızına bakın

Buğra Toplusoy ile evlenen ve ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, yurda döndü. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini belirten oyuncunun kızı Talia, güzelliği ile annesini gölgede bıraktı.

Uzun yıllardır aşk yaşadığı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenen Ceyda Ateş, Talia adında bir kız dünyaya geldi.

Amerika'da evlenen ve Amerika'da yaşamaya devam eden Ateş, sosyal medya hesabını ise oldukça aktif kullanıyor.

Instagram hesabından hamilelik sürecine dair detayları paylaşan Ateş, kızı Taila'yı takipçilerine göstermeyi ise ihmal etmiyor.

Kızının bazı anlarını takipçileri ile paylaşan Ateş, İstanbul'a geldiğini yine kızını paylaşarak duyurdu.

Ünlü ve güzel oyuncunun kızı Talia, hem annesi hem de babasına olan benzerliği ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Ceyda Ateş'in 1 yaşını dolduran kızı Talia,güzelliği ile sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

CEYDA ATEŞ'İN GÜZELLER GÜZELİ KIZI

2020 yılının Kasım ayında kızı Talia’yı dünyaya getiren oyuncu, İstanbul'a geldi ve Instagram hesabından kızının son halini paylaştı.

Ateş, İstanbul’da ailesi ile buluşmanın keyfini sürürken, her halini takipçileriyle paylaşmayı ise ihmal etmeyecek gibi duruyor. Güzel oyuncu kızını paylaştığı kareye "Hi! Ben geldim İstanbul" notunu düştü.

Ceyda Ateş'in kızıyla paylaştığı kareler yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Ateş'in güzeller güzeli kızını görenler, "Maşallah" demekten kendisini alamıyor.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.