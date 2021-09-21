Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Güzelliği ise baş döndürüyor

Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! Güzelliği ise baş döndürüyor

Başarılı oyuncu Miray Daner verdiği kilolar ile dikkati çekerken, takipçileri ise gözlerine inanamadı. Bir deri bir kemik kalan oyuncunun güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

Bir dönem Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla konuşulan Miray Daner, son zamanlarda yaşadığı değişim ile gündeme geldi.

Vatanım Sensin dizisinde yıldızı parlayan Daner, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkati çekiyor.

Son zamanlarda magazin basınından uzak kalan Daner, rol aldığı dizinin galasında görüntülendi.

Saygı 2 ile uzun zamandır ara verdiği ekranlara geri dönmeye hazırlanan Daner, son görüntüsü ile herkesi şaşırttı.

Boran Kuzum'la sık sık adı aşk iddialarına karışan Daner, uzun bir süredir yalnız olduğunu söyledi.

"BUNUN KONU OLMASINA ŞAŞIRIYORUM"

Değişimiyle dikkat çeken Miray Daner'in verdiği kilolar gözden kaçmadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki oyuncu, "Bunun konu olmasına çok şaşırıyorum.

İnsanlar kilo alır, verir. Çok söylenecek bir şey yok." dedi.

"BORAN BENİM ARKADAŞIM"

Miray Daner, geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin "Boran Kuzum'la çıkan aşk haberleri arkadaşlığınızı zedeliyor mu?" sorusuna "Hayır tabii ki zedelemiyor. Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok aramızda." yanıtını vermişti.