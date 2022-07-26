Miray Daner karavan pozlarıyla beğeni topladı! 'Yine baş döndürücüsün..'

Miray Daner karavan pozları ile gündeme geldi.Güzel oyuncu paylaşımıyla adeta herkesi büyüledi.İşte binlerce kez beğenilen o kareler..

Ünlü oyuncu Miray Daner sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Güzel oyuncu sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini topluyor.

Son olarak bir karavanın içinde verdiği pozları instagram hesabından takipçileri ile paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.Miray Daner mini şortlu kıyafetiyle dikkatleri çekti.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile isminden söz ettiren Miray Daner güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor.İşte Miray Daner'in son sosyal medya paylaşımları..