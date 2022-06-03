Miray Daner mavi gözleri ve duru güzelliğiyle koltuğa uzandı, Instagram alev aldı! 'Filtresiz gördük çok şükür

Miray Daner mavi gözleri ve duru güzelliğiyle koltuğa uzandı, Instagram alev aldı! 'Filtresiz gördük çok şükür

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Miray Daner, fiziği ve güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta dizisinde başrol karakteri Irmak'ı canlandıran Miray Daner, yeni bir projeye daha imza attı.

Netflix'te yayınlanan, Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı bir av ve avcının hikayesini anlatan Kuş Uçuşu dizisinde Miray Daner de yer alıyor.

İddialı ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Miray Daner dizide Aslı karakterine hayat veriyor.

Papatyam, Bez Bebek Vatanım Sensin, Medcezir ve Saygı gibi dizilerde rol alan Daner, kariyer basamaklarını tırmanırken güzelliğiyle de gündemde.

Şimdilerde Oğulcan Engin ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Son pozları beğenildi

Instagram hesabından yeni paylaşım yapan güzel ve genç oyuncu, ortalığı salladı.

Fiziği ve duru güzelliği ile beğeni toplayan Miray Daner, takipçilerinden tam not aldı.

Mavi gözleriyle büyüleyen pozlar veren Daner'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte o kareler...