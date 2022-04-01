Kara Tahta'nın yıldızı Miray Daner’in annesi güzelliğiyle solladı! İşte Seda Sayan’ın müstakbel dünürü….

Yıldızı parlayan genç oyunculardan Miray Daner’in annesi Figen Dilgin’i görenler, güzelliği karşısına şaşkına uğradı. Sosyal medya kullanıcıları "Dünürünü sollamış" yorumlarında bulundu

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta dizisinde başrol karakteri Irmak'ı canlandıran Miray Daner ise şüphesiz en dikkat çeken isimlerden oldu.

Papatyam, Bez Bebek Vatanım Sensin, Medcezir ve Saygı gibi dizilerde rol alan Daner, kariyer basamaklarını tırmanırken aşktan da vazgeçmiyor.

Şimdilerde Oğulcan Engin ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu, mutluluğun keyfini sürüyor.

Seda Sayan’ın Sinan Engin’den olan oğlu Oğulcan Engin ile yeniden aşka inanan Daner, magazin gündeminin konuşulan isimlerinden.

Dizideki performansı ile seyircilerin beğenisini kazanan Miray Daner hakkındaki bilgiler, araştırılıyor. Miray Daner'in kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor.

Aras Bulut İynemli ile kuzen olduğu ortaya çıkan Miray Daner, bu kez annesi ile adından söz ettirdi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Miray Daner, annesi hakkında "Annem beni çok şaşırtır. Hayatımda olduğu için çok şanslıyım. Hep beni şaşırtacak bir şey bulur." ifadelerini kullanmıştı.

Kızının Kubilay Aka ile ilişkisine pek gönlü olmadığı bilinen Figen Dilgin, şimdilerde yeni damat adayından memnun.

Seda Sayan ile dünür olma yolunda ilerleyen Miray Daner’in annesi Figen Dilgin, güzelliği ile de görenleri büyüledi.

Psikolog mesleğini sürdüren Dilgin, kendi danışmanlık şirketinde çalışıyor.

Daner ve annesinin fotoğraflarına “Güzellik genetik”, “Annen değil ablan gibi”, “Bu nasıl bir güzellik” gibi yorumlar geldi.

İşte Kara Tahta dizisinin Irmak’ı Miray Daner’in güzeller güzeli annesi….