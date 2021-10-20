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    Misafir'den ilk tanıtım geldi: 4 Kasım'da başlıyor!

    Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Misafir dizisinden ilk tanıtım geldi. Dizinin 4 Kasım'da FOX ekranlardaki yerini alması beklenirken, tanıtım şimdiden izleyenleri heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:02
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    Misafir'den ilk tanıtım geldi: 4 Kasım'da başlıyor!

    FOX TV bu sene anlaştığı iddialı dizi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

    Başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Misafir, 4 Kasım'da ekran macerasına başlayacak.

    MedYapım imzalı Oasis dizisinden uyarlanan Misafir'in dün ilk tanıtımı, Youtube üzerinden görücüye çıktı.

    Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, uyarlamasını Özge Aras'ın yaptığı diziyi Arda Sarıgün yönetiyor.

    Dizinin yayınlanan ilk fragmanında; Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un sahneleri öne çıkarken, Gülsoy'un 3 çocuklu bir babayı canlandırdığı görüldü. İşte Misafir'in ilk tanıtımı...

    Misafir'den ilk tanıtım İZLE

    Misafir den ilk tanıtım geldi: 4 Kasım da başlıyor! #1

    MİSAFİR'İN OYUNCU KADORSU

    Dizide Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy dışında; Ozan Dolunay, Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor.

    MİSAFİR'İN KONUSU

    Misafir, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini anlatıyor.

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