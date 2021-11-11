Misafir'in Erdem'i Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında? Buğra Gülsoy'un oyunculuk kariyeri

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, FOX'un yeni dizisi Misafir'le ekranlara geri dönüyor. Gülsoy, dizide Erdem karakterine hayat veriyor. Peki Misafir Erdem kimdir? Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Misafir, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Travmatik geçmişiyle karşımıza Gece ve eşini kaybetmenin acısını yaşayan Erdem'in tanışma hikayelerini ekranlara getiren Medyapım imzalı Misafir dizisinin başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay yer alıyor.

İlk olarak ''Fatmagül’ün Suçu Ne?'' dizisiyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy; Kuzey Güney, Eski Hikaye, Bana Artık Hicran De, Aşk Yeniden, Kızım, Azize gibi dizilerde boy gösterdi.

Son olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinde Melikşah rolüyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy, Misafir dizisinde Erdem karakterini canlandırıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler ise Buğra Gülsoy'un hayatına dair bilgileri araştırıyor. Buğra Gülsoy kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.

İşte Misafir'in Erdem'i Buğra Gülsoy hakkında merak edilenler...

MİSAFİR ERDEM KARAKTERİ HAKKINDA

Erdem, üç çocuk babası, sevgi dolu bir adam. Mutlu, sevgi dolu bir ailede büyüyüp hayallerinin peşinde koşarken, deprem annesini babasını almış ondan. Tabii hayallerini de. Polislik yapan Erdem, evlenip üç çocuk babası olunca da, dünyanın en mutlu adamı olmuş. Ta ki bir yıl önce bir kazada karısını kaybedene dek… Bir yıldır üç çocuğuna hem baba hem anne olan Erdem, kendisiyle ilgili gerçeklerle yüzleştiğinde yıkılır. Çocukları için endişelendiği ve başına gelenlere isyan ettiği bir zamanda hayatına girer Gece. Gece, Erdem’le yaşamayı öğrenip severken, Erdem de yüzleşmesi gereken gerçeğini unutup yeniden hayata bağlanacaktır.

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR

22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen tiyatro, film ve dizi oyuncusu Buğra Gülsoy, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır.

İlk sahne deneyimini 13 yaşında yaşayan Buğra Gülsoy, 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Mimarlık bölümünden mezun olmuştur.

Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Son'dur.

Kıbrıs Film Derneği'nin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim almıştır.

İlk kez 2008 yılında yayınlanan ''Hepimiz Birimiz İçin'' adlı dizi filmin başrol oyuncusu Nazım karakteri ile izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy, daha sonra yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ''Güneşi Gördüm'' filmiyle beyazperdeye adım atmıştır.

Ardından ''Unutulmaz'' adlı dizide Tolga karakterini canlandıran Gülsoy, Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ''Gölgeler ve Suretler'' adlı filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır.

''Fatmagül’ün Suçu Ne?'' dizisinde Vural karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, ''Kuzey Güney'' isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterine hayat vermiştir.

Daha sonra TRT 1'de yayınlanan ''Eski Hikaye'' dizisinde başrol oynayan Buğra Gülsoy, ardından ''Aşk Yeniden'' adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır. Buğra Gülsoy, yine Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı ''Acı Tatlı Ekşi'' filmiyle de adından söz ettirmiştir.

Buğra Gülsoy, 2011 yazında evlendiği dizi ve film oyuncusu Burcu Kara'dan 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır.

BUĞRA GÜLSOY DİZİLERİ

2008 - Hepimiz Birimiz İçin (Nazım)

2009-2010 - Unutulmaz (Tolga)

2010-2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Vural Namlı)

2011-2013 - Kuzey Güney (Güney Tekinoğlu)

2013-2014 - Eski Hikaye (Mete)

2014 - Bana Artık Hicran De (Sinan)

2015-2016 - Aşk Yeniden (Fatih Şekercizade)

2018 - 8. Gün (Ozan Taş)

2018-2019 - Kızım (Demir Göktürk)

2019 - Azize (Kartal Alpan)

2020-2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu (I. Melikşah)

BUĞRA GÜLSOY FİLMLERİ