Misafir'in Erdem'i Buğra Gülsoy'un eski eşi Kırmızı Oda'nın yıldızı çıktı! Sadece 1 yıl sürmüş...

FOX TV'nin yeni dizisi Misafir'de Erdem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy'un eski eşini görenler gözlerine inamamadı. Gülsoy'un eski eşi, fenomen dizi Kırmızı Oda'nın yıldızı çıktı.

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Melikşah karakteri ile beğeni toplayan Buğra Gülsoy, dizinin sezon finali yapmasının ardından imaj değişikliğine gitmişti.

Sakallarını kesen Buğra Gülsoy, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişt ve bu imaj değişikliği yeni projeye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Gülsoy, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Misafir ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adam olan Erdem karakterine hayat veren başarılı oyuncu, performansıyla göz dolduruyor.

38 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Hakkında araştırma yapanlar ise eski eşinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

BURCU KARA İLE EVLENDİ

Şimdilerde Nilüfer Gürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Buğra Gülsoy'un eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

Buğra Gülsoy, 2011 yılında, son olarak TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Zuhal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Kara ile evlendi.

Ancak ikili, 2 Ağustos 2012 tarihinde evliliklerini noktalama kararı aldı. Kara 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlendi.