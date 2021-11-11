Misafir'in Gece'si Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya'nın bilinmeyenleri

Setlere dönen Hazal Kaya, Misafir dizisindeki başrol karakteri Gece ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Peki, Misafir Gece kimdir? Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte merak edilenler...

Ekranların sevilen yüzü Hazal Kaya, annelik heyecanının ardından ayağının tozuyla setlere dönüş yaptı.

Dijital projesinin ardından televizyon dizisi için kolları sıvayan oyuncu, Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Misafir adlı dizide başrolü kaptı.

Buğra Gülsoy ile rol arkadaşı olan Hazal Kaya, Gece karakterine hayat verecek. Seyirciler ise bir yandan Hazal Kaya'nın hayatına dair bilgileri araştırıyor. Hazal Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.

İşte Misafir'in Gece'si Hazal Kaya ve bilinmeyenleri...

MİSAFİR DİZİSİ GECE KARAKTERİ

Gece, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadındır. Trafik kazası geçirmesine neden olduğu kadının eşi ve çocuklarının evinde misafir olarak kalmaya başlar. Bu esnada hafızasını kaybettiğini söyler.

HAZAL KAYA KİMDİR

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Leyla Hazal Kaya, ilköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra liseyi İstanbul İtalyan Lisesi’nde okumuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nden mezundur.

Kameralar karşısına ilk kez bir reklam filmi ile geçen Hazal Kaya, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Hazal Kaya ardından, lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. İlk sinema deneyimini ise Çalgı Çengi filmiyle gerçekleştirdi.

Adını Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Nihal Ziyagil karakteri ile duyuran Hazal Kaya, 2011 yılında reyting rekorlarını alt üst eden Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha rolü ile başrolde yer almıştır.

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde Filiz karakterini canlandıran Hazal Kaya, 2019 yılında yönetmen, senarist Ali Atay ile evlenmiştir ve “Fikret Ali” adında bir oğlu vardır.

HAKKINDA 5 İLGİNÇ BİLGİ

Hazal Kaya, çocukluk yıllarında zıplarken kafasını duvara çarpmış ve alnında bir yara oluşmuştur. Vücudunuzda en sevdiğiniz yeriniz neresidir? sorusuna alnımdaki yara izi cevabını vermiştir.

Çocukluğunu İstanbul Balat'ta geçiren Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. Hazal Kaya, 4,5 yaşında keman çalmaya, 7 yaşında bale kurslarına gitmeye başlamıştır.

Hazal Kaya, yabancı dillerden İngilizce, Almanca ve İtalyanca'yı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Sürekli boyuyla dalga geçilmesinden çok fazla şikayetçi olmayan Hazal Kaya boyundan memnun olduğunu bazı zamanlarda avantajını bile gördüğünü söylemektedir.

Hazal Kaya'nın bacağında Küçük Prens dövmesi bulunmaktadır. Hazal Kaya, karar verme dönemlerinde Küçük Prens'i okur ve doğru kararlar verirmiş, bu yüzden de Küçük Prens'i vücudunda taşıma kararı vermiş.

HAZAL KAYA DİZİ VE FİLMLERİ