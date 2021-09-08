Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri, bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan edildi. İşte Miss Turkey 2021'in en güzel kızı...

Türkiye güzeli olmak isteyen adayların başarı ve güzelliklerinin yarıştığı "Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması, 8 Eylül 2021 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu.

MISS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ OLDU

Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı törende Miss Turkey 2021 birincisi, 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu.

23 yaşında ve 1.82 boyunda olan Cemrenaz Turhan 2'nci, 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan Şira Sahilli ise 3’üncü oldu.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Miss Turkey 1'incisi Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktadır. 23 yaşındaki Korkmaz'ın boyu 1.77 cm'dir.

Dilara Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey'de 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşidir.