Haberler

Medya Haberleri

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları

Miss Turkey yarışması dün düzenlenen tören ile sona erdi ve Dilara Korkmaz tacı taktı. Bunun akabinde Dilara Korkmaz'ın hayatı mercek altına alınmaya başlandı, sevgilisi gündeme getirildi.