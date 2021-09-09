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    Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları

    Miss Turkey yarışması dün düzenlenen tören ile sona erdi ve Dilara Korkmaz tacı taktı. Bunun akabinde Dilara Korkmaz'ın hayatı mercek altına alınmaya başlandı, sevgilisi gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 15:49
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    Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları

    Miss Turkey yarışması dün Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in sunduğu gösterişli bir törenle sona erdi.

    Yarışmada Dilay Korkmaz'ın kardeşi Dilara Korkmaz birinci olurken, genç kızın hayatı araştırılmaya başlandı.

    Türkiye'nin yeni güzelinin hayatını merak edenler, ilk bilgilere ulaşmak için sosyal medya incelemesi yaptı.

    Korkmaz'ın sosyal medyasını inceleyenler, sevgilisi ile olan fotoğrafları gündeme getirdi.

    DİLARA KORKMAZ'DAN AŞK DOLU POZLAR

    Dilara Korkmaz'ın tacı takmasından sonra sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkati çekti.

    Korkmaz'ın ilk karesini beş yıldan beri birlikte olduğu sevgilisi Kaan Murat Akpolat'la paylaştığı görüldü.

    Sevgilisiyle sık sık fotoğraflarını yayınladığı görülen Dilara Korkmaz'ın, aşk dolu pozları oldukça beğenildi. Öte yandan birinci olan Korkmaz'ın son karesine ise tebrik mesajları yağdı.

    Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz ın sevgilisiyle pozları #1

    Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz ın sevgilisiyle pozları #2

    Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz ın sevgilisiyle pozları #3

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