Miss Turkey 2021 finalisti Dilara Korkmaz'ın ablası bakın kim çıktı

Miss Turkey 2021 finalistleri belli olurken, finalistlerin arasında bulunan Dilara Korkmaz dikkati çekti. Korkmaz'ın ablasının kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. İşte Dilara'nın ablası..

Uzun yıllardır süren Miss Turkey yarışması, pandemi için verilen aranın ardından devam ediyor.

Yaşları genç ve birbirinden farklı özelliğe sahip kızlar, birinci olmak için yarışacak.

Yarışmanın düzenleneceği geceye sayılı güler kalırken, finalistler ise görücüye çıktı. Bu isimler arasında dikkati çeken yarışmacılardan olan Dilara Korkmaz, hem güzelliği hem de ablası ile ilgi odağı oldu.

Peki, Dilara Korkmaz'ın ablası kim? İşte Dilara'nın ablası..

DİLARA KORKMAZ'IN ABLASI KİMDİR?

Yarışmaya katılan ve güzelliği ile gündeme gelen Dilara Korkmaz’ın 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

23 yaşında olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

1.77 boyu olan Korkmaz, birinci olmak diğer adaylarını geride bırakmaya çalışacak.