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    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar

    Türkiye Güzeli olmak için Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alacak 20 finalist belli oldu. Birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzeller kampa girdi. İşte, Miss Turkey 2021 finalistleri.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 11:20
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    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar

    "Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Finale giren Miss Turkey'ler, ülkemizi yurt dışı yarışmalarında temsil edecek.

    20 finalist içerisinden 1 numaraya KAYRA TÜRKOVİÇ girerken, 2. sırada YEŞİM TOPLU, 3. sırada ise ALARA ERİÇ yer aldı. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri…

    1- KAYRA TÜRKOVİÇ

    BOY: 1.83

    YAŞ:19

    Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 1. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #1

    2- YEŞİM TOPLU

    BOY: 1.81

    YAŞ: 25

    İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #2

    3- ALARA ERİÇ

    BOY: 1.79

    YAŞ: 18

    Univercity of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #3

    4- ŞİRA SAHİLLİ

    BOY: 1.78

    YAŞ:21

    Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #4

    5- İLAYDA GÖKALP

    BOY: 1.77

    YAŞ: 22

    Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk bölümü mezunu.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #5

    6- TUANA CEMRE CALBAN

    BOY: 1.77

    YAŞ: 21

    Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İngilizce Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #6

    7- NİL ÇUKUR

    BOY 1.76

    YAŞ: 19

    Beykent Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #7

    8- SEVCAN ÖKSÜZ

    BOY: 1.76

    YAŞ: 21

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #8

    9- SENA LEYLA YAVUZ

    BOY: 1.75

    YAŞ: 22

    MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #9

    10- SU BİGE KORUCU

    BOY 1.73

    YAŞ: 25

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #10

    11- BİRSU DENİZ AKÖZBEK

    BOY:1.71

    YAŞ: 21

    Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı O Modern Dans Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #11

    12- BİLSEL BUSE KADIOĞLU

    BOY: 1.74

    YAŞ: 22

    TOBB Üniversitesi Mühendisilik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #12

    13- SELİN ŞAHİNGÖZ

    BOY: 1.74

    YAŞ: 21

    Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesş Ekonomi Bölümü mezunu.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #13

    14- DİLARA KORKMAZ

    BOY: 1.77

    YAŞ: 23

    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #14

    15- BAŞAK İLHAN

    BOY: 1.76

    YAŞ: 23

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #15

    16- BUSE ORCAN

    BOY: 1.77

    YAŞ: 19

    Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültwsi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #16

    17- BERFİN ANT

    BOY: 1.77

    YAŞ: 22

    Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #17

    18- MERCAN TEZCAN

    BOY 1.77

    YAŞ: 21

    Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #18

    19- BAHAR KOLTUKLU

    BOY:1.82

    YAŞ: 24

    İstanbul teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü mezunu.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #19

    20- CEMRENAZ TURHAN

    BOY: 1.82

    YAŞ: 23

    Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimler ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar #20

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