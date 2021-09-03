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Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar

Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar

Türkiye Güzeli olmak için Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alacak 20 finalist belli oldu. Birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzeller kampa girdi. İşte, Miss Turkey 2021 finalistleri.