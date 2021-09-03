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- Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 11:20
"Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Finale giren Miss Turkey'ler, ülkemizi yurt dışı yarışmalarında temsil edecek.
20 finalist içerisinden 1 numaraya KAYRA TÜRKOVİÇ girerken, 2. sırada YEŞİM TOPLU, 3. sırada ise ALARA ERİÇ yer aldı. İşte Miss Turkey 2021 finalistleri…
1- KAYRA TÜRKOVİÇ
BOY: 1.83
YAŞ:19
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 1. sınıf öğrencisi.
2- YEŞİM TOPLU
BOY: 1.81
YAŞ: 25
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu.
3- ALARA ERİÇ
BOY: 1.79
YAŞ: 18
Univercity of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi.
4- ŞİRA SAHİLLİ
BOY: 1.78
YAŞ:21
Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi.
5- İLAYDA GÖKALP
BOY: 1.77
YAŞ: 22
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk bölümü mezunu.
6- TUANA CEMRE CALBAN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İngilizce Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
7- NİL ÇUKUR
BOY 1.76
YAŞ: 19
Beykent Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
8- SEVCAN ÖKSÜZ
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
9- SENA LEYLA YAVUZ
BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
10- SU BİGE KORUCU
BOY 1.73
YAŞ: 25
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu.
11- BİRSU DENİZ AKÖZBEK
BOY:1.71
YAŞ: 21
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı O Modern Dans Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
12- BİLSEL BUSE KADIOĞLU
BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB Üniversitesi Mühendisilik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
13- SELİN ŞAHİNGÖZ
BOY: 1.74
YAŞ: 21
Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesş Ekonomi Bölümü mezunu.
14- DİLARA KORKMAZ
BOY: 1.77
YAŞ: 23
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
15- BAŞAK İLHAN
BOY: 1.76
YAŞ: 23
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
16- BUSE ORCAN
BOY: 1.77
YAŞ: 19
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültwsi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
17- BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 22
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
18- MERCAN TEZCAN
BOY 1.77
YAŞ: 21
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
19- BAHAR KOLTUKLU
BOY:1.82
YAŞ: 24
İstanbul teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü mezunu.
20- CEMRENAZ TURHAN
BOY: 1.82
YAŞ: 23
Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimler ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.