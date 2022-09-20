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    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye'nin en güzelinin belirleneceği Miss Turkey 2022 yarışmasının detayları sosyal medyada merak uyandırdı..
    • 20.09.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:42
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    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasının finalinin ne zaman yapılacağı sosyal medyada merak konusu oldu.Son 20 isim arasına kalmayı başaran 20 güzel, Miss Turkey 2022 olabilmek için birbirleriyle yarışacak.

    Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasında jüri finale kalan 20 adayı belirledi.Türkiye'nin tescilli güzeli olmak isteyen adayların yarışacağı program bugün yapılacak.

    İşte Miss Turkey 2022 yarışmasının detayları..

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Miss Turkey 2022 ne zaman?

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek.Yarışma programı Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı izlenebilecek.


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