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    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'

    Miss Turkey birincisi seçilen Nursena Say'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.İşte Nursena Say'ın bazı instagram paylaşımları..
    • 21.09.2022 - 15:41
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    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'

    Miss Turkey 2022’de dün gece 20 aday Miss Turkey olabilmek için podyuma çıktı. Final gecesinde jüri üyelerinin kararıyla en fazla oyunu alan 19 numaralı Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

    24 yaşındaki Nursena Say ülkemizi Miss World yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.1.80 boyunda olan Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.

    Miss Turkey seçilen Nursena Say kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Nursena'nın sosyal medya paylaşımları beğeni topladı.

    İşte Nursena Say'ın bazı instagram paylaşımları..

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #1

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #2

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #3

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #4

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #5

    Miss Turkey seçilen Nursena Say ın instagram pozları mest etti! Rüya gibisin #6


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