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- MİT Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
MİT Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 14:03
- Güncelleme : 06.03.2021 - 14:07
"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntülerden izler ekrana taşıyacak.
MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.
Teşkilat dizisi 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de olacak.
Peki Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri kimler? İşte detaylar..
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL - SERDAR
Teşkilatın en gözde istihbaratçılarından biridir. Almanya’da 10 yaşındayken ailesinin neo-nazilerin saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yurda getirilmiş ve Mete Bey’in gözetimi altında büyütülmüştür. Ekibin karizmatik lideri Serdar, çocukluktan itibaren tam donanımlı bir teşkilatçı olarak yetiştirilmiş, yakın dövüş ve silah kullanımında tam bir ustadır.
DENİZ BAYSAL - ZEHRA
Ekipte mantığın temsilcisi olan Zehra, zekâsı ve sakinliğiyle tanınır. En şiddetli krizlerde bile sakin kalabilen Zehra, gerçekçi ve rasyonel kararlar alan bir istihbaratçıdır.
MESUT AKUSTA - METE BEY
Ekibin akıl hocası ve kurucusu Mete Bey, tam bir devlet adamıdır. Devletin bekası için her şeyini ortaya koyan bir karakterdir ve stratejik düşünme yeteneğiyle dikkat çeker. Entelektüel birikimli sofistike kişiliği ile de işinde farklı bakış açıları geliştirebilmektedir.
EZGİ EYÜBOĞLU - CEREN
Serdar’ın aşık olduğu sevgilisi Ceren, çekici ve sempatik bir kadındır. Mutfakta mucizeler yaratan ve yaptığı Fransız soslarını satarak hayatını sürdüren Ceren, karakterinde görünenden fazlasını barındırmaktadır.
TUNCER SALMAN - HAKKI DAYI
Ekibin yaşlı kurdu Hakkı, tam bir insan sarrafıdır. Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde de uzmanlık geliştirmiştir. Takip konusunda teşkilatın en iyisi olarak bilinir.
EZGİ ŞENLER - PINAR
Kılık değiştirme ve plastik makyaj uzmanıdır. Kılıktan kılığa girebilmesiyle tanınan Pınar, aslen oyuncu olmak isterken kendini istihbaratçı olarak bulmuştur. Ekibin sivil ayaklı operasyonlarında en önemli role sahiptir.
MEHMET USTA - ZAYED FADİ
Çocukluğu Filistin’de yoksulluk içinde geçen Zayed Fadi, annesini parasızlık yüzünden tedavi ettiremediği için kaybetmiş ve daha o küçük yaşta ne pahasına olursa olsun “güç” ve para sahibi olmayı kafaya koymuş. Ona göre güce ve paraya ulaşmak için yapılan her şey mubah. Ortadoğu’da çevrilen bütün kirli işlerin taşeronu. Zeki, kibirli ve acımasız.
NİHAT ALTINHAYA - HULKİ
Hırslı bir yapıya sahip Hulki, yerinde duramayan hiperaktiftir bir karakterdir. Silahlara merakıyla bilinir. Yakın dövüş ve ileri sürüş teknikleri konusunda da uzmandır.
SERDAR YEĞİN - UZAY
ODTÜ istatistik mezunu, Yale’de doktora yapmış parlak bir zihindir. Ekibin analistidir. Operasyonların planlanması, gelişmelerin en doğru okumasını o yapar ve ekip operasyondayken hep bir adım sonrasını da o planlar.
AHMET UĞUR SAY - GÜRCAN
Ekibin siber uzmanı olan Gürcan, sempatik bir kişiliktir. Gerçek bir hacker olan Gürcan’ın bilgisayarlardan telefonlara, sızamayacağı elektronik cihaz yok.
YAVUZ BİNGÖL - ADEM SEYHAN
Emekli bir MİT mensubudur olarak, teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isimdir. Uçan kuştan haberi olur ama küçük bir tespih dükkanında kendi halinde bir yaşam sürmektedir. Serdar’ın her daim danıştığı, ağabeyi yerine koyduğu bir karakterdir.