CHP'ye yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Biz bir ittifakta olmayacağız. Biz Millet İttifakı'nda da olmayacağız" dedi.

HDP Eş genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Liderler Özel programına konuk oldu.

Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Sancar, CHP'ye yaptıkları ziyarete dair açıklamalarda bulundu.

"Biz Millet İttifakı'nda olmayacağız" vurgusunda bulunan Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ MİLLET İTTİFAKI'NDA OLMAYACAĞIZ"

"Herkes erken seçim istiyor. Tabi en önemli etken burada şüphesiz Meclis'te en fazla milletvekili sayısına sahip olan ana muhalefet partisi CHP'dir. Burada yaptığımız görüşme son derece verimliydi. Erken seçimi mecliste zorlamanın formüllerini heyetlerimiz görüşecekler. Bu konuda karar aldık. CHP de Millet İttifakı ortaklarıyla bunları görüşecek.

Biz bir ittifakta olmayacağız. Biz Millet İttifakı'nda da olmayacağız. Seçimde de ortak adayı beraber belirlersek aday çıkarmayız."

Mithat Sancar: Biz Millet İttifakı'nda olmayacağız VİDEO

