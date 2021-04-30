Mitra ne demek? Kırmızı Oda Mitra isminin anlamı

Kırmızı Oda'ya yeni dahil olan Mitra karakteri ile bu ismin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki Mitra ne demek, anlamı nedir?

Kırmızı Oda'ya dahil olan Melis Aslı Pamuk, Mitra karakterini canlandıracak.

Yüreğini dağlayan aşk acısının çaresini arayan Mitra Şerifi, İran’ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu hikayesini Doktor Hanım’la paylaşır.

Peki, Mitra ne demek? Mitra ismi (kelimesi) ne anlama geliyor? İşte anlamı..

MİTRA NE DEMEK?

Mitra, Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır.

M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mitra'dan alır.

Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir.

Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.