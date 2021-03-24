Moda devinin piyasaya sürdüğü kablo benzeri kolye 15 bin lira

Bottega Veneta, sosyal medyada telefon kablosuna benzetilen kolyeyi yaklaşık 15 bin liraya satışa sundu. Tasarımın avizeden ilham alınarak yapıldığı belirtildi.

Lüks moda devi Bottega Veneta, sabit hatlı telefon kablosuna benzetilen plastik kolye tasarımını bin 425 euro'ya (yaklaşık 15 bin lira) satışa çıkardı.

Tasarımlar için dünyaca ünlü Murano avizelerinden ilham alındığı bilgisi verilirken, kolyenin emaye gümüşten üretildiği ve zarif bir şekilde sarıldığı ifade ediliyor.

TELEFON KABLOSUNU ANDIRIYOR

Sabit hatlı eski telefonların kablosuna olan benzerliği ile dikkat çeken kolye, sosyal medyanın da diline düştü.

Moda devi için esprili paylaşımlar yapılırken, yakın bir zamanda bu kolyenin imitasyonlarının piyasaya sürülebileceği belirtildi.