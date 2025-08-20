Modern Kadın bitti mi, 2. sezon gelecek mi? GAİN yeni bölüm tarihi...

GAİN’in çok konuşulan yapımlarından Modern Kadın, kısa sürede dikkatleri çekti.

Başrolünde İrem Sak’ın yer aldığı dizi, hem oyuncu kadrosuyla hem de güncel meseleleri ele alış biçimiyle öne çıkıyor.

Ancak izleyicilerin aklında tek bir soru var: Modern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni sezon gelecek mi?

İşte Modern Kadın dizisi 2. sezon bilgileri...

MODERN KADIN 2. SEZON

Modern Kadın dizisi, 20 Haziran 2025'te yayın hayatına başladı ve her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

İlk sezon, 10. bölümün yayınlandığı 15 Ağustos 2025 tarihiyle sona erdi.

Modern Kadın dizisinin 2. sezonu için henüz kesinleşmiş bir yayın tarihi bulunmuyor.

Ancak dizinin 2. sezonunun yayınlanması bekleniyor.