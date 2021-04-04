Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini duyurdu. Peki, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini duyurdu.

Şeyma ve mısırlı milyarder sevgilisinin evleneceği haberini duyanlar, 'Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?' sorularının yanıtları merak edildi.

Peki, Mohammed Al Saloussi kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında, mesleği nedir? İşte, Mohammed Al Saloussi hakkında bilgiler..

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Şeyma Subaşı ile evleneceği yönünde haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi, 36 yaşındadır. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu dönemde mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.

Şeyma Subaşı katıldığı bir televizyon programında, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.

Mısırlı sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.