MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜMÜ İLE YİNE REYTİNGLERİ ALT-ÜST ETTİ

Mucize Doktor dizisi, dün gece ki bölümüyle de yine reyting listelerinde en üst sıralarda yer aldı. Otizmli bir doktor olan Ali Vefa’nın hikâyesini konu alan dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oldu

Başrollerini Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, kadrosunda çok değerli oyuncuların yer aldığı Fox TV’nin Perşembe günleri yayınlanan dizisi Mucize Doktor dün gece yayınlanan 32. Bölümü ile reyting sonuçlarına göre Total reytinglerinde ikinci sırada, AB reytinglerinde ise 1. Sırada yer aldı.

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir sevgi ve ilgi ile takip edilen dizinin dün gece yayınlanan son bölümünde Ali Vefa’nın sevgilisi Nazlı için yaptığı romantik sürpriz hem ekran başındakileri duygulandırdı hem de sosyal medyada çok konuşuldu.

Mucize Doktor, 2. Sezonuna kadrosuna Hakan Kartuş ve Seda Bakan gibi önemli isimleri de ekleyerek ekran yolculuğuna devam ediyor.

Mucize Doktor 32. Bölümü kaçıranlar için dün gece yayınlanan bölümün özeti yazının devamında.

Mucize Doktor 32. Bölüm Özeti

Küçüklüğünden beri onu büyüten ve babası gibi gördüğü Adil hocanın iyileşme sürecinin uzaması Ali için katlanılmaz bir durum haline gelmiştir. Ali bir yandan Adil hocanın iyileşmesi süreci ile ilgilenirken bir yandan da Ferman’ın koruyucu aile başvurusunun reddedilmesi ile iyice sarsılmıştır.

Koruyucu aile başvurusu reddedildiğinden bebek süresiz olarak yurda yerleştirilecektir. Fakat Ali, yıllarca ona babalık yapmış olan Adil hocaya olan vefasından dolayı kardeşinin yurda gitmemesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Fakat bulduğu yol Ali’nin yeni bir maceraya atılmasına neden olacaktır. Ali ona karşı gelen herkese rağmen bildiğini okur.

32. bölümde en çok dikkat çeken sahneler arasında ise Ali ve Nazlı’nın ilk kavgası ve Ali’nin Nazlı için hazırladığı romantik sürpriz bulunuyor.

Mucize Doktor Dizisinin Konusu

Mucize Doktor dizisi 12 Eylül 2019’da ilk bölümü yayınlanmış olan MF Yapım şirketine ait olan, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Konalp tarafından yazılan Fox TV televizyon kanalında yayınlanan otizmli ve savant sendromlu olan bir doktorun hikayesini anlatan medikal-drama türünde bir dizidir. Dizi, 2013 yılında Güney Kore’de yayınlanan Good Doctor dizisinden uyarlama olarak ekranlara getirilmektedir.

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.