Mucize Doktor Adil Hoca ölecek mi? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu?

Mucize Doktor dizisinde yeni bölüm fragmanında Adil Hoca'nın vurulduğunu gören izleyiciler, Adil Hoca ölecek mi, Reha Özcan diziye veda mı ediyor? sorularını araştırıyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanan otizmli bir doktorun hayatını konu alan Mucize Doktor dizisi ayrılık haberleriyle izleyicilerin gündeminde..

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün fragramında Adil Hoca ameliyat masasında görüldü.

Dizinin takipçileri, sevilen karakterlerden biri olan Adil Hoca'nın durumunu merak ediyor. Ali Vefa'nın hocasını kurtarmak için gözyaşları döktüğü sahnede hayati tehlikesi bulunan karakterim diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Reha Özcan'ın canlandırdığı Adil karakterinin akıbeti ne olacak sorusu seyircilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Peki Adil Hoca ölecek mi, Reha Özcan Mucize Doktor dizisine veda mı ediyor? İşte merak edilen gelişmeler..

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA ÖLECEK Mİ?

Mucize Doktor dizisinde beklenmedik ayrılık seyircileri üzecek..

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Murat Aygen ve Reha Özcan'ın paylaştığı yapımda Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yeni bölümde hayati tehlikeyle ameliyat masasında görülen Adil Hoca karakteri diziye veda edecek..

Sebebi henüz bilinmese de reytinglerde düşüş yaşayan dizinin oyuncu kadrosunda sınırlandırma yapacağı söyleniyor. Adil Hoca'ya hayat veren usta isim Şubat ayının ilk haftasında da sette olacak ancak ardından ekipten ayrılacak.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi.

Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı.

Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir.

2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur. Oyuncu Yeşim Özcan ile evlidir.