Mucize Doktor Ali Vefa ölecek mi? Taner Ölmez Mucize Doktor dizisinden ayrılıyor mu?

Mucize Doktor dizisi yeni fragmanında Ali Vefa'nın yoğun bakımda görülmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Mucize Doktor Ali ölecek mi, Taner Ölmez diziye veda mı ediyor?

İlgiyle takip edilen Mucize Doktor dizisi, otizmli bir doktur olan Ali Vefa'nın hikayesiyle merak uyandırmaya devam ediyor.

Son bölümde diziye veda eden Adil Hoca'nın ardından başrol oyuncusu Ali Vefa'nın yoğun bakımda görülmesi dikkat çekti.

Seyirciler yaşanan ayrılığın üstüne Ali Vefa ölecek mi, Taner Ölmez ayrılıyor mu? sorularını yoğun bir şekilde araştırıyor.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA ÖLECEK Mİ?

Geniş izleyici kitlesi tarafından takip edilen Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan’ın diziden ayrılması çok konuşulurken yeni fragmanında Ali Vefa’nın da yoğun bakımda görülmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Ali Vefa'nın komada yaklaşık 10 gün kaldıktan sonra normal bakıma alınması diğer doktorları sevindirse de her şey Ali Vefa'nın lehine ilerlemiyor. Uyandırılamayan Ali Vefa, palyatif bakım servisine alınıyor.

Seyirciler, başrol sayısındaki azalma ve reytinglerin düşmesine bağlı olarak dizinin finale yaklaştığı yorumunda bulunuyor. Ancak Ali Vefa'nın akıbeti bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

TANER ÖLMEZ DİZİDEN AYRILACAK MI?

Taner Ölmez'in Mucize Doktor'dan ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklaması yok.

Ancak daha önce Taner Ölmez, bu rolü canlandırırken normal bir insana göre iki kat zorlandığını ve bu projeden sonra uzun bir süre dinleneceğini ifade etmişti.

Otizmli bir bireyi canlandırırken çektiği zorluklardan dem vururken onları mutlu edebilmenin de ayrı bir güzellik olduğundan bahsetmişti.