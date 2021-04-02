Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı, neden? Fırat Altunmeşe kimdir?

Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı, neden? Fırat Altunmeşe kimdir?

Mucize Doktor dizisinin dün akşamki bölümünde, Demir karakterinin nerede olduğu merak ediliyordu. Demir’in dizide neden olmadığı ise Açi'ye gelen mektupla ortaya çıktı. Peki, Demir diziden ayrıldı mı?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisinin son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı.

Mucize Doktor Demir karakteri, Açi'ye veda mektubu yazarak ortadan kayboldu. Demir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken, gerçek Açi'ye yazdığı veda mektubuyla ortaya çıktı. Mektupta istifa ettiğini ve evden ayrıldığını yazan Demir'in kararı, Açi'yi gözyaşlarına boğdu.

Bunun üzerine Demir karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırma konusu oldu.

Peki, Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı, neden? Fırat Altunmeşe kimdir? İştei detaylar..

MUCİZE DOKTOR DEMİR DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Demir rolünü oynayan genç oyuncu Fırat Altunmeşe diziden ayrıldı.

Mucize Doktor'un Twitter ve Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Hoşça kal Fırat Altunmeşe..." ifadeleri yer aldı. Oyuncunun vedası dizinin hayranlarını şoke etti.

Fırat Altunmeşe'nin dizideki rolü bittiği ve koronovaris vakalarının artmasıyla birlikte panik atak yaşamaya başladığı gerekçesiyle diziden ayrıldığı iddia edildi.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

16 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Altunmeşe, ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altunmeşe'nin oğludur. 1.89 metre boyunda, 81 kilodur.

Aslen Diyarbakırlı olan Fırat Altunmeşe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü yarıda bırakmıştır. Bir ara rap şarkı da yapan Altunmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri almıştır.

İlk olarak 'Vicdan' isimli dizide rol alan ve ardından 'Kaçak Gelinler' dizisinde Can karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol almıştır.