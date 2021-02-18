Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor dizisinde yer alan hastane nerede?

Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor dizisinde yer alan hastane nerede?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor'un hangi hastanede çekildiği araştırma konusu oldu. İzleyiciler, Mucize Doktor dizisindeki hastanenin nerede olduğunu merak ediyor.

Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor'un hangi hastanede çekildiği merak konusu oldu.

Mucize Doktor izleyicileri dizinin hangi hastanede çekildiğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar gerçekleştiriyor.

Bir hastanede çekildiği bilinen Mucize Doktor dizisindeki hastaneni nerede olduğu da merak ediliyor.

Peki, Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? Mucize Doktor dizisinde yer alan hastane nerede? İşte, merak edilenler..

MUCİZE DOKTOR HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisinin hastane sahneleri, İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir.

Medical Park hastaneleri yönetimi ile dizi çekimi için anlaşma imzalanmıştır.

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor'un hastane sahneleri İstanbul'da çekilmekte olup dizide yer alan hastane, Pendik ilçesinde bulunmaktadır.

Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan, senaryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramış ve nihayetinde çekimleri Bilecik’te yapmaya karar vermişler.

Dizinin ilk sahnelerinin geçtiği yer ise Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir.