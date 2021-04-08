Mucize Doktor Muhsin karakteri kimdir? Serkan Keskin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinde Muhsin Korunmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serkan Keskin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Serkan Keskin kimdir?

Mıcize Doktor dizisinde Demir karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin diziye vedasının ardından kadroya sürpriz bir isim katıldı.

Dizide Muhsin doktor karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Bu gelişmenin ardından Serkan Keskin'in hayatı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

Peki, Mucize Doktor Muhsin Korunmaz karakteri kimdir? Serkan Keskin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

MUCİZE DOKTOR MUHSİN KORUNMAZ KİMDİR?

Mucize Doktor dizisinin kadrosuna katılan Serkan Keskin, hastanenin yeni cerrahı Muhsin Korunmaz karakterini canlandıracak.

Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın hayatına bomba gibi düşecek.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Serkan Keskin, İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde ve Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi almıştır. 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'a katılmış ve uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalışmıştır.

Serkan Keskin 2003 yılında yayımlanmaya başlayan Çaylak isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçmiş ve daha sonra çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Özellikle, 2011 yılında yayımlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı “İsmail Abi” karakteri ile fenomen olmuş ve bu dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı 32. İsmail Dümbüllü ödülünü almıştır.

SERKAN KESKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER