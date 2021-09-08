Mucize Doktor'un 'Nazlı'sı' o proje ile geri dönüyor! İşte yer alacağı dizi..

Mucize Doktor dizisinde "Nazlı" karakterine hayat veren Sinem Ünsal, yeni bir diziyle el sıkıştı. Ünsal'ın hayranları hangi diziyle ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran ve Taner Ölmez ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal, ekranlara geri dönüyor.

Ekranlardan çok fazla uzak kalmak istemeyen Ünsal, yeni dizisi için çekimlere katıldı.

Oyuncuyu izlemeye hazırlanan hayranları ise "Sinem Ünsal hangi dizide oynayacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Sinem Ünsal hangi dizide oynayacak? İşte dizinin detayları..

SİNEM ÜNSAL HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün'ün kadrosuna katılan Sinem Ünsal, Gizem Kılıçlı karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Geçmişlerinden kaçan iki kız kardeşin sır ve heyecan dolu hikayesini ekrana taşıyan “Elbet Bir Gün” için imajını yenileyen oyuncu hukuk mezunu, savunma sanatları eğitimi almış, evli bir kadını canlandıracak.

"BAMBAŞKA BİR SİNEM GÖRECEKSİNİZ"

Yeni rolü için çok heyecanlı olan güzel oyuncu hazırlık süreci hakkında ise şunları söyledi:

"Şimdiye kadar izlemediğiniz bir Sinem göreceksiniz. Projenin beni en heyecanlandıran yanlarından biri tam bu.

Öncelikle ismi gibi bir kadın olduğunu söylemeliyim. Geçmişiyle geleceği arasında uçurum yaratmış kendi hayatında. Yarattığı bu büyük farklılığa adaptasyonu, hayatta kalabilme çabası, sevdikleri için yaptıkları.

Öyle çok şey sayabilirim, o kadar çok sevdim ki Gizem’i. Ama en çok hayran olduğum yanı; çok güçlü bir karakter olması."