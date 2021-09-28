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Mucize Doktor'un oyuncuları bir araya geliyor! Onur Tuna'ya o isim eşlik edecek

Mucize Doktor'un oyuncuları bir araya geliyor! Onur Tuna'ya o isim eşlik edecek

FOX ekranlarında başlayacak olan Mahkum'un hazırlıkları devam ederken, diziye bir oyuncu daha dahil oldu. Mucize Doktor kadrosunda yer alan oyuncu, Onur Tuna ile birlikte başrolü paylaşacak.