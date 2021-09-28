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- Mucize Doktor'un oyuncuları bir araya geliyor! Onur Tuna'ya o isim eşlik edecek
Mucize Doktor'un oyuncuları bir araya geliyor! Onur Tuna'ya o isim eşlik edecek
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 23:11
- Güncelleme : 28.09.2021 - 23:59
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Mahkum, yeni sezon dizileri arasına adını yazdırmaya hazırlanıyor.
FOX TV'nin bu sene başlayan yeni dizileri arasında yer alacak olan Mahkum'da Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya yer alacak.
Kuruluş Osman'da rol alan Seray Kaya, Mahkum ile yeniden ekranlarda boy gösterecek.
Onur Tuna ise Mucize Doktor'da canlandırdığı "Ferman" karakterinin ardından, yeni bir rolle seyircisinin karşısına çıkacak.
Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in yazdığı Mahkum dizisine bir oyuncu dahil olurken, dahil olan kadın oyuncu yine Mucize Doktor'un kadrosundan...
HAYAL KÖSEOĞLU MAHKUM'DA
Mucize Doktor’daki Açelya karakteriyle çok sevilen ve yeteneğini ortaya koyan Hayal Köseoğlu, Mahkum’la seyircisinin karşısına çıkacak.
Köseoğlu dizide İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği Savaş Yesari için çalışan Sasha isimli güçlü bir karaktere hayat verecek.
İsmail Hacıoğlu bir alışveriş merkezinde görüntülenmiş, "Kasım ayında güzel bir sürprizimiz olacak” açıklamasını yapmıştı.
Oyuncunun bu açıklama ile dizinin yayın zamanına işaret ettiği iddia edilmişti.