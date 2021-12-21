Mucize Doktor'un yıldızı Baba dizisine geliyor! O isim Haluk Bilginer'in 'gelin'i oldu

Mucize Doktor'un yıldızı Baba dizisine geliyor! O isim Haluk Bilginer'in 'gelin'i oldu

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosu şekilleniyor. Son olarak Mucize Doktor dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bihter Dinçel, Baba dizisine dahil oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikayesini konu edinen dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizinin kalabalık kadrosu da şekillenmeye başladı.

BİHTER DİNÇEL BABA İLE DÖNÜYOR

Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Selvi Ustagil karakteriyle adından söz ettiren Bihter Dinçel, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Haluk Bilginer, Ödemiş'te yaşayan kalabalık bir ailenin reisi Emin Saruhanlı'ya hayat verecek. Emin'in oğlu Kadir'i Tolga Sarıtaş, diğer oğlu Servet'i ise Taner Rumeli ise canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü oyunculuğuyla tanınan Bihter Dinçel, büyük bir merakla beklenen dizide Servet'in eşi Münevver'i canlandıracak. Münevver ve Servet'in kızlarını yani Emin'in torunu Kübra'ya ise Damlasu İkizoğlu hayat verecek.

Büyük bir holding sahibi olan kardeşiyle küs olan Emin, yaşanan uçak kazası faciasından sonra ailesiyle İstanbul'a geliyor ve efsane dizi Yaprak Dökümü'ndeki hikâyeleri aratmayacak olaylar başlıyor.