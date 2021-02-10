Mucize filmi Aziz karakteri kimdir? Mert Turak kaç yaşında ve nereli? Mert Turak biyografisi..

Mucize filminin başrol oyuncusu Mert Turak ile ilgili aramalar hız kazandı. Mucize filminin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol almıştı.

Gişe rekorları kıran Mucize filminde engelli olan Aziz karakterine hayat veren oyuncu Mert Turak, performansıyla milyonların beğenisini topladı.

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan filmin ardından Mert Turak'a dair bilgiler yeniden merak konusu oldu.

Mucize filmi Aziz kimdir? Mert Turak kimdir, kaç yaşında? gibi sorular seyirciler tarafından araştırılıyor.

MUCİZE FİLMİNİN AZİZ'İ MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğretmen olan babası Malatyalı, vergi memuru olan annesi Makedonya asıllıdır. 3-4 yaşında iken Aydın'daki teyzesinin yanında kaldı.

İlkokula izmir'de Doğan Akad Meliha Akad ilkokulunda gitti. İlkokul 3.sınıfta Karşıyaka Bostanlı' ya taşındılar. Emlak ilkokulunda okumaya başladı. Ortaokul 2 de Bostanlıdan İzmir Yeşilyurt a taşındılar. 1994 yılında ortaokulu bitirdi. Liseyi İzmir Vecdi Gönül Lisesinde okudu. 1995 yılında Tiyatro kursuna başladı.

Lisede okuduğu yıllarda İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyundikten sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Konservatuarda öğrenci iken 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı. Profesyonelce bir çok tiyatro ve çocuk oyununda oynadı. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Mart/2003 yılında Makedonya'nın Üsküp Şehrindeki Tiyatro Festivaline gönderildi.

İstanbul Bahçe Şehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimi yaptı.

Mert Turak, 2007 yılında "Şöhret Okulu" adlı dizide Müjdat Gezen, Ayla Algan, İlhan Şeşen, Tan Sağtürk, Ebru Cündübeyoğlu, Atilla Arcan, Serdar Deniz, Meyra, Cengiz Küçükayvaz, Sarp Akkaya, Sinan Çetin, Erol Büyükburç ile birlikte oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

MERT TURAK DİZİ VE FİLMLERİ

2014 - Mucize (Sinema Filmi)

2014 - Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2013 - Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 - Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 - Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 - Gece Martıları (Kısa Film)

1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)