Müfit Can Saçıntı kimdir? Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı kaç yaşında, nereli?

Mandıra Filozofu yönetmeni aynı zamanda da başrol oyuncusu Müfit Can, birçoğumuzun zihninde “Ben çalışmaya karşıyım” repliğiyle tanınıyor. Peki Müfit Can Saçıntı kimdir?

Bir çok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Müfit Can Saçıntı ekran severler tarafından ilk olarak Çocuklar Duymasın adlı dizide tanınmış sonrasında ise Mandıra Filozofu adlı sinema filminde başrol Mustafa Ali karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Mandıra Filozofu filmiyle hakkındaki bilgiler merak edilen Müfit Can Saçıntı kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor.

İşte Müfit Can Saçıntı hakkında bilgiler..

MANDIRA FİLOZOFU MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda okurken TRT'de çalışmaya başlayan Müfit Can Saçıntı, okulu yarıda bıraktı.





Levent Kırca'nın yönettiği Olacak O Kadar'da senaryo yazarlığı yaparak başlayan Müfit Can Saçıntı, 1998 yılında Ömer Pınar ve Yaşar Arak ile Güldüren Cazibe adlı dizinin senaryosunu yazdı.



2007 yılında senaryosunu yazdığı Hayat Apartmanı adlı dizide Levent Ülgen, Zeyno Gönenç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Erkan Taşdöğen'in rol aldı.



2011 ve 2014 yıllarında çekilen senaryosunu Birol Güven'in yazdığı Mandıra Filozofu ve Mandıra Filozofu İstanbul filmlerinde Mustafa Ali karakterini canlandırdı. 2 filmde de Mustafa Ali'nin doğa'nın ona verdiği şeylerle yetinen Mustafa Ali'nin paraya karşı olmak konusu işlendi.



2017 yılında senaryosunu yazdığı ve başrolde Yasemin Çonka işe başrolü paylaştığı Yaşamak Güzel Şey adlı filmde Müfit karakterini canlandırdı.



MÜFİT CAN SAÇINTI FİLMOGRAFİ

2017 Yaşamak Güzel Şey - Senaryo - Yönetmen - Oyuncu (Müfit)

2016 Pamuk Prenses - Oyuncu

2014 Yengen ve Şengen - Yönetmen

2014 Mandıra Filozofu İstanbul - Yönetmen - Oyuncu (Mustafa Ali)

2012-2014 Seksenler - Yönetmen

2012 Zengin Kız Fakir Oğlan - Senaryo

2011 Mandıra Filozofu - Yönetmen - Oyuncu (Mustafa Ali)

2011 Babam Sağolsun - Oyuncu (Mustafa Ali)

2010-2013 Çocuklar Duymasın - Senaryo - Oyuncu (Mustafa Ali)

2010-2011 Arka Sıradakiler - Senaryo

2008-2009 Yalancı Romantik - Senaryo

2008 Paramparça Aşıklar - Senaryo

2007 Hayat Apartmanı - Senaryo

2005 Emret Komutanım - Senaryo

2004 Biz Boşanıyoruz - Senaryo

2003 Şöhretler Kebapçısı - Senaryo

2002 Şeytan Bunun Neresinde - Senaryo

1998 Güldüren Cazibe - Senaryo

1997 Kuşatma Altında Aşk - Oyuncu (Uşak)

1990 Olacak O Kadar - Senaryo